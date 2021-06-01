Асфальт и окна в детском саду при гимназии имени Кузебая Герда в Ижевске заменят в этом году

Ранее родители пожаловались на состояние территории учреждения в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Новый асфальт в детском саду при гимназии имени Кузебая Герда в Ижевске заменят уже в этом году. Ранее на опасное неровное покрытие и деревянные окна в учреждении пожаловались родители воспитанников в соцсетях.

Здание детского сада на улице Коммунаров было построено в 1969 году. В настоящее время оно вмещает 4 дошкольные группы. За более чем 40 лет здесь меняли кровлю, проводили косметический ремонт. «Ежегодно мы заменяем какие-то элементы конструкций, которые требуют ремонта. Сейчас у нас более масштабные планы», - пояснила директор удмуртской национальной гимназии Татьяна Волкова. По ее словам, на 2021 год в рамках «дорожной карты», разработанной в 2019 году, запланирован ремонт асфальта и замена оставшихся окон.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы в образовательных организациях были созданы комфортные условия для обучения и воспитания детей. В этом году в детском саду будет заменено 46 окон, проектно-сметная документация находится на экспертизе. Ремонт начнется после проведения конкурсных процедур. Плюс в этом году будут проведены работы по укладке асфальта, в том числе расширен пожарный проезд», - рассказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Гарин.

Ремонт коснется и самого здания: где необходимо, будут прошпаклеваны стены, укреплены полы, заменен линолеум. 19 июля ребята вернутся в детский сад. На время замены окон всех ребят переведут в другие детсады, которые выберут сами родители.

Отметим, что на следующий год в учреждении запланирована замена малых архитектурных форм и благоустройство самой детской площадки.

По словам замминистра образования Удмуртии Ирины Крохиной, сегодня в садике реализуются самые передовые образовательные программы, и многие стремятся попасть в этот сад. В учреждении дети бесплатно занимаются удмуртским языком, ИЗО, физической культурой, бесплатно могут посещать логопеда.

Как ранее рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев, в рамках проекта «Большой ремонт» в Ижевске в 2021 году работы пройдут и в муниципальных образовательных учреждениях. Окна заменят в 17 школах и детских садах, также на 15 объектах отремонтируют кровлю. Кроме того, 18 млн рублей из бюджета города решено выделить на текущий ремонт кровли еще в 20 учреждениях.