Власти Удмуртии вернулись к вопросу реконструкции бывшего театра Короленко под центр удмуртской культуры

Проект пошел по новому кругу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявят конкурс на разработку концепции создания центра удмуртской культуры на базе бывшего театра Короленко в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей пресс-конференции 6 апреля.

Напомним, что в 2019 году власти Удмуртии приняли решение о сносе здания и постройке на его месте нового культурного центра. Общественники выступили против.

«Когда вроде бы прошли все общественные обсуждения, мы пришли с новым проектом к министру Мединскому (Владимир Мединский – министр культуры России с 2012 по 2020 год – прим. ред.), и он одобрил его. Когда мы это обнародовали, оказалось, недообсуждали. Проект изменился ровно наоборот», - рассказал Александр Бречалов.

В конце 2019 года проводился конкурс проектов реконструкции, но работы так и не были начаты. Отметим, что на момент обсуждения вопроса в 2019 году стоимость и нового строительства, и реконструкции оценивалась в пределах 500 млн рублей.