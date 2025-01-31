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Режиссёр из Ижевска Филипп Разенков поставит в Иркутске мюзикл «Горе от ума»

16:45, 31 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Режиссёр из Ижевска Филипп Разенков поставит в Иркутске мюзикл «Горе от ума»
16:45, 31 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
94
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#Ижевск\n#Иркутск\n#театр
Источник фото: vk.com/irkutskmusicaltheater
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Это событие является всероссийской премьерой.

Иркутск. Режиссёр из Ижевска Филипп Разенков поставит мюзикл «Горе от ума» (16+) в Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М Загурского. Как сообщается в соцсетях учреждения культуры, мюзикл по комедии Александра Грибоедова поставят в России впервые.

«Спектакль посвящён 230-летию со дня рождения драматурга, поэта, выдающегося деятеля русской общественной и культурной жизни России, юбилей которого наша страна отмечает в 2025 году. Музыку к спектаклю создал известный российский композитор Владимир Баскин. Либретто по мотивам знаменитой пьесы написал поэт и драматург Евгений Муравьев. Иркутская публика увидит мюзикл первой в России», — говорится в сообщении.

Воплотить в жизнь музыкальную версию шедевра русской драматургии приглашён Филипп Разенков — лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2019), режиссёр, чья постановка мюзикла «Декабристы» вот уже несколько лет является визитной карточкой Иркутского музыкального театра. В 2021 году спектакль был выдвинут на соискание «Золотой маски» сразу в шести номинациях.

Наша справка: Филипп Сергеевич Разенков окончил дирижёрско-хоровое отделение Республиканского музыкального колледжа в Ижевске, затем — ГИТИС по специальности «режиссёр музыкального театра». В 2013 – 2016 годах — главный режиссёр Театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского. С 2021 года — художественный руководитель Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии (Екатеринбург).

16:45, 31 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
94
0
#Ижевск\n#Иркутск\n#театр