Актёры Удмуртии могут принять участие в межрегиональном конкурсе артистического фехтования

Ижевск. Удмуртия. Молодые актёры Удмуртии могут принять участие в конкурсе «Артистическое фехтование» (18+). Об этом сообщил министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

Отмечается, что конкурс проводится в целях популяризации артистического (сценического) фехтования и создания нового культурного образа Удмуртии. Актёры могут представить отрывки из постановок прошлых лет или активного репертуара театра. Также допускаются специально подготовленные сценические номера.

К участию приглашают совершеннолетних актёров профессиональных театров республики. Кроме того, своё участие уже подтвердили представители Международной академии фехтовальных искусств из Санкт-Петербурга и Межрегиональной федерации саберфайтинга из Томска.

Конкурс пройдёт 29 и 30 марта 2025 года в Ижевске. Приём заявок начнётся с 1 февраля. Ознакомиться с положением можно по ссылке.