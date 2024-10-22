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Театр кукол Удмуртии вернулся с гастролей по Москве и Санкт-Петербургу

12:00, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Театр кукол Удмуртии вернулся с гастролей по Москве и Санкт-Петербургу
12:00, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
109
0
#Удмуртия\n#театр\n#спектакли\n#фестиваль
Источник фото: vk.com/solovev_vm
109
0

Труппа показала спектакли «Детство Чайковского» и «Рыжее приключение Синдбада».

Ижевск. Удмуртия. Государственный театр кукол Удмуртии принял участие в Большом Детском Фестивале (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. 

Сразу два спектакля, которые были поставлены в театре в 2024 году, вошли в основную конкурсную программу фестиваля. Поэтому труппа показала их во время гастролей в Санкт-Петербурге и Москве. 

Спектакль «Детство Чайковского» (12+) номинировали в категории «Лучший спектакль театра кукол для детей» в старшей возрастной категории. 13 октября постановку показали на сцене Кукольного театра сказки в Санкт-Петербурге, а 15 октября спектакль был сыгран в Театре кукол имени Сергея Образцова в Москве. 

Спектакль «Рыжее приключение Синдбада» (6+) оказался номинирован в категории «Лучший спектакль театра кукол для детей» в младшей возрастной категории. Отмечается, что его поставил главный режиссёр Глазовского драматического театра «Парафраз» Дамир Салимзянов. Образы героев придумала художник из Беларуси Екатерина Шиманович. В этой масштабной постановке задействована почти вся труппа Театра кукол Удмуртии. 

«Рыжее приключение Синдбада» увидели только московские зрители. Его показали 16 октября в Театре кукол имени С. В. Образцова. 

Отмечается, что во время всех трёх спектаклей в залах был аншлаг. Их посмотрели не только обычные зрители, но и жюри фестиваля вместе с театральными критиками. В результате постановки получили самые восторженные отзывы.

«С нетерпением ждем объявления результатов БДФ и надеемся на победу!» , — заявил Владимир Соловьев. 

Напомним, что в рамках фестиваля «ЭХО БДФ» (0+) в мае в Ижевск приезжал народный артист России Сергей Безруков. А на сцене Театра оперы и балета Удмуртии были показаны два его спектакля «Маленький принц». 

12:00, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
109
0
#Удмуртия\n#театр\n#спектакли\n#фестиваль