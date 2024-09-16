Артисты из Удмуртии поставили оперу «Турандот» на сцене Московского театра имени Станиславского

Ижевск. Удмуртия. Государственный театр оперы и балета Удмуртии поставил на сцене Московского академического музыкального театра им.К.Станиславского и В.Немировича-Данченко оперу Джакомо Пуччини «Турандот». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Ижевская труппа под руководством режиссёра-постановщика Николая Маркелова впервые провела полномасштабные гастроли для столичной публики. Выступление состоялось в рамках IX фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», организованного Ассоциацией музыкальных театров России.