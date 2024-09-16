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Артисты из Удмуртии поставили оперу «Турандот» на сцене Московского театра имени Станиславского

17:55, 16 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Артисты из Удмуртии поставили оперу «Турандот» на сцене Московского театра имени Станиславского
17:55, 16 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
24
0
#театр\n#опера\n#балет\n#станиславский\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
24
0

Выступления прошли в рамках IX фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку».

Ижевск. Удмуртия. Государственный театр оперы и балета Удмуртии поставил на сцене Московского академического музыкального театра им.К.Станиславского и В.Немировича-Данченко оперу Джакомо Пуччини «Турандот». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Ижевская труппа под руководством режиссёра-постановщика Николая Маркелова впервые провела полномасштабные гастроли для столичной публики. Выступление состоялось в рамках IX фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», организованного Ассоциацией музыкальных театров России.

17:55, 16 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
24
0
#театр\n#опера\n#балет\n#станиславский\n#Ижевск