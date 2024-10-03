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При пожаре в театре Хабаровска обрушились часть кровли, фасад и стена

10:58, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При пожаре в театре Хабаровска обрушились часть кровли, фасад и стена
10:58, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
248
0
#Хабаровск\n#происшествие\n#МЧС\n#спасатели\n#театр\n#газ\n#взрыв\n#разрушения\n#пострадавшие\n#пожар
Фото: скриншот видео с t.me/mchs_official
248
0

Пострадали три человека.

Хабаровск. Хабаровский край. Здание краевого академического музыкального театра вспыхнуло в Хабаровске. Пожар удалось локализовать на площади 4 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

В результате разрушения части несущих конструкций, обрушились кровля фойе, фасад и наружная стена. Кроме того, при тушении взорвались 4 баллона с газом. Над ликвидацией пожара работают более 60 человек с 15 единицами техники.

Также сообщается, что в момент возгорания в театре находились 3 человека, они покинули здание самостоятельно. При этом женщина получила травму, ее отправили в больницу. Двум мужчинам медицинскую помощь оказали на месте. 

Причину пожара установят эксперты МЧС России.

UPD: позднее стало известно, что сгорела также сцена театра. С 3 сентября в здании шли ремонтные работы по замене кровли.

10:58, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
248
0
#Хабаровск\n#происшествие\n#МЧС\n#спасатели\n#театр\n#газ\n#взрыв\n#разрушения\n#пострадавшие\n#пожар