В Ижевске подвели итоги конкурса проектов реконструкции бывшего здания «Театра Короленко»

Первое место у архитектурного бюро «CUBICA».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги конкурса проектов реконструкции старого здания имени Короленко на улице Карла Маркса. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал глава Минстроя Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Напомним, конкурс стартовал в ноябре 2019 года и получил широкий отзыв среди архитектурного сообщества страны. Были присланы 17 проектных предложений из Ижевска, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Братска, Калининграда, Костромы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Воронежа.

«Перед ними была поставлена сложная задача: при сохранении фасада, архитектурно-планировочных решений, самой идеи, узнаваемости и колорита здания необходимо было увеличить объёмы, простыми словами — площадь», — написал Дмитрий Сурнин.

Первое место досталось ижевчанам — архитектурному бюро «CUBICA». Второе место у авторского коллектива из Казани. Третье присудили Виталию Яковицкому из Ижевска.

«Все победители получат денежное вознаграждение. Ну а для нас самое главное, это концепция реконструкции здания, что легла в основу эскизных проектов победителей. Это база, которая будет взята в разработку проекта реконструкции бывшего театра», — подытожил Сурнин.