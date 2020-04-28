В Удмуртии со 2 мая запустят дополнительные пригородные поезда

Часть маршрутов выведут из расписания.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные поезда будут курсировать в Удмуртии со 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

В расписание вводятся следующие поезда:

Со 2 мая по 4 октября:

№ 6352 «Ижевск – Ува». Отправление в 9:14, прибытие в 11:23 по субботам и воскресеньям;

№6353 «Ува – Ижевск». Отправление в 16:23, прибытие в 18:34 по субботам и воскресеньям.

Со 2 мая по 18 октября:

№ 6458 «Ижевск – Чур». Отправление в 14:34, прибытие в 15:38 по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 6457 сообщением «Чур – Ижевск». Отправление в 16:49, прибытие в 17:56 по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Из расписания выведут пригородные поезда «Ижевск-Игра» (отправление в 10:32, прибытие в 13:00) и «Игра-Ижевск» (отправление в 15:28, прибытие в 17:26).

Напомним, что в Удмуртии до особого распоряжения действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Всего в республике зафиксировано 212 случаев заражения новой инфекцией, из них 6 — с летальным исходом, 20 человек выздоровели.