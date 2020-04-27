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В Ижевске набирают сотрудников на уборку городских территорий

11:20, 27 апреля, 2020
Юрий Абашев
В Ижевске набирают сотрудников на уборку городских территорий
11:20, 27 апреля, 2020
Юрий Абашев
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#благоустройство\n#Ижевск\n#субботник\n#работа
Фото: ИА Сусанин
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К субботникам привлекут тех, кто потерял работу в период пандемии коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. К уборке улиц Ижевска удалось привлечь 92 человека, потерявших работу во время пандемии коронавируса.

«Работников трудоустроят на полтора месяца. В приоритете те, кто потерял работу в нынешних условиях, но готовы принять всех желающих. Зарплата 18 тыс. рублей. Всех обеспечим средствами индивидуальной защиты и инструментами», — рассказал заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Борис Сальников.

Набор работников ведётся в районных администрациях.

Администрация Октябрьского района - тел. 41-43-69;

Администрация Первомайского района - тел. 41-45-38;

Администрация Устиновского района - тел. 41-44-73;

Администрация Ленинского района - тел. 41-44-33;

Администрация Индустриального района - тел. 41-43-50.

Те, кого уже приняли, с понедельника вышли на работы в районы города. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поставил задачу — до 1 мая привести в порядок центральный квадрат, до 30 мая — остальные районы.

Уборка дорог и газонов вдоль них завершена на 90%. С начала весны вывезено 3600 кубометров мусора, почти 9 тысяч тонн смёта. Моются ограждения и остановки. Управляющие компании провели уборку в 70% дворов.

В рамках проекта «Генеральная уборка», инициированного главой Удмуртии Александром Бречаловым, дезинфекцию провели в 2280 домах, это 70% жилого фонда. С остальными УК и ТСЖ ведётся разъяснительная работа. На дезобработку 290 домов, находящихся в непосредственном управлении жителями, выделено 731 тысяча рублей.

Проведена восьмикратная обработка остановок надуксусной кислотой. Ей же обработали половину городских дорог. Увеличить темпы не позволяют погодные условия.

Обработкой общественных пространств занимается компания «ДОКА-Клининг», которая вызвалась сделать это на безвозмездной основе. В список попали 15 точек. Уже дезинфицирована Центральная площадь, сквер Шувалова, Открытый сад и территория у Михаило-Архангельского собора. Также компания обезопасит прогулочные участки в 40 детских садах.

11:20, 27 апреля, 2020
Юрий Абашев
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#благоустройство\n#Ижевск\n#субботник\n#работа

 

 

 


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