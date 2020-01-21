В него вошли предложения, которые горожане высказали в ходе общественных обсуждений.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске представили окончательный проект реконструкции городской набережной. В него вошли предложения, которые горожане высказали в ходе общественных обсуждений, сообщает пресс-служба городской администрации.

Разработчики проекта ставили перед собой цель создать современное городское пространство, которое отвечало бы самым разным потребностям горожан, сделать набережную местом встречи и проведения различных праздников, создать условия для развития бизнеса.

На набережной появятся пешеходные и велодорожки, детские площадки, «тихие» и «шумные» зоны отдыха, ресторан на воде, пирсы и «дерево желаний». Также запланирована установка стендов с пейзажами города, которые можно будет разукрашивать, арт-объект в форме полигональной рыбы и музыкальные камни, которые звучат при нажатии. Главный вход будет находиться у автобусной остановки.

«Проектом предусмотрено устройство комфортных мест для рыбалки: деревянных настилов у воды с лавочками и подставками для удочек», – отметили разработчики.

В планах властей – сохранить существующие озеленение, расчистив территорию от стихийной поросли, установить освещение, подсветку деревьев, дорожек, а также светящихся арт-объектов.

Напомним, проект реконструкции набережной Воткинска отправят на всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. В число претендентов вошли также глазовская «Улица Кирвоа», сарапульский «Музейный квартал» и проект «Сердце Можги».