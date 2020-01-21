4 проекта благоустройства из Удмуртии отправили на всероссийский конкурс

Заявки-победители смогут рассчитывать на реализацию проекта.

Ижевск. Удмуртия. Проекты благоустройства четырех городов Удмуртии отправят на всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. Заявка-победитель сможет рассчитывать на реализацию проекта.

Глазов. «Улица Кирова - связывая времена и пространства» - соединяет общественные пространства, рекреационные зоны, исторические эпохи.

Сарапул. «Музейный квартал» - делает ставку на дальнейшее развитие туризма в городе. Основная идея проекта - связь истории и современности, сохранение и поддержка культурных и образовательных функций территории.

Воткинск. «Благоустройство набережной» - пешеходный маршрут является частью стратегии развития города, которой запланировано создание новых объектов: яхт-клуба, скай-парка и реконструкция лыжной базы.

Можга. «Сердце Можги» - проект, призванный стать связующим элементом зеленых зон и общественных пространств в самом центре города.

Премьер Удмуртии считает, что у проектов высокие шансы на победу в конкурсе. Итоги станут известны в марте.