Ижевск. Удмуртия. Ива-парк на улице Автозаводской в Ижевске лидирует в рейтинговом голосовании нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (14+). Как сообщает пресс-служба администрации города до окончания рейтингового голосования за общественные пространства, которые планируется благоустроить в 2026 году осталось шесть дней.

Почти 50 тыс. ижевчан уже сделали свой выбор. Лидирует в голосовании проект благоустройства Ива-парка. В парке предусмотрены детские и спортивные площадки, смотровая вышка и прогулочная зона вокруг пруда.

На втором месте расположился Сквер дружбы на улице Ленина, около бывшего кинотеатра. В проекте — зона для открытых кинопоказов, афишные тумбы, а также пергола, напоминающая изгиб кинопленки.

Замыкает тройку лидеров сеть карманных парков на ул. Удмуртская, здесь на участке от ул. Кирова до ул. Ленина в 2025-2026 годах проводится комплексный капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, проезжей части и тротуаров, на перекрестках будут обустроены небольшие зеленые зоны для отдыха горожан.

В рейтинговом голосовании также участвуют проекты сквера «Италмас», небольшой территории с родником между улицами Короткова и Татьяны Барамзиной, Сквера знаний рядом с образовательными организациями в мкрн Старый аэропорт, два пространства в Ленинском районе — сквер «Кирпичики» на ул. Кирпичной и сквер на ул. Кирзаводской.

Территорию, которая победит в рейтинговом голосовании, начнут благоустраивать уже в следующем году. Остальные проекты попадут в приоритетный список и могут быть реализованы вне очереди.

Отметим, что активность жителей и их участие в рейтинговом голосовании уже позволили преобразить многие общественные пространства в городе. Так появились обновлённая Центральная площадь, эспланада, Сквер оружейника Драгунова, а также Заречный, Школьный, Птичий, Рябиновый скверы, Сквер молодожёнов, набережная реки Подборенки, Аллея счастья, парк «Тишино», отремонтирована территория около Дворца детского (юношеского) творчества. В этом году благоустраивается Ёлки-парк, продолжится обновление лесопосадки на ул. Ворошилова и парка «Берёзовая роща».

Поддержать проекты благоустройства общественных пространств, заявленных на следующий год, ижевчане старше 14 лет могут до 12 июня:

- через платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru;

- при помощи волонтёров в общественных местах;

- в мобильном приложении «Госуслуги: Решаем вместе»;

- в Штабе общественной поддержки (ул. Наговицына, 9А).