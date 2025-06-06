Ижевск. Удмуртия. 81 тыс. однолетних цветов украсят Ижевск. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

На клумбах посадят традиционные для Ижевска цветы: бегонию, бархатцы, петунию, аллисум, цинерарию, кохию, сальвию, колеус, герань и львиный зев. Эти однолетние растения неприхотливы в уходе и приспособлены к городским условиям.

Цветочные композиции украсят перекрестки на улице Пушкинской с Кирова и Советской, появятся вдоль переулка Широкий и улицах Лихвинцева, Пушкинской, 10 лет Октября, Ленина. Яркие бутоны можно будет заметить и в середине кольцевых развязок на улицах Карла Либкнехта, 9-е Января и Первомайской.

Всего цветы посадят на площади более 2700 кв. м. Основной объем работ завершат к 12 июня. Затем подрядчик весь сезон будет ухаживать за растениями.