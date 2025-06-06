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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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К 12 июня на газонах Ижевска высадят 81 тысячу цветов

12:25, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
К 12 июня на газонах Ижевска высадят 81 тысячу цветов
12:25, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Зенит-Ижевск\n#Удмуртия\n#День города\n#цветы\n#благоустройство
Источник фото: скриншот видео Дмитрия Чистякова
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Саженцами засеют более 2700 кв. м.

Ижевск. Удмуртия. 81 тыс. однолетних цветов украсят Ижевск. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

На клумбах посадят традиционные для Ижевска цветы: бегонию, бархатцы, петунию, аллисум, цинерарию, кохию, сальвию, колеус, герань и львиный зев. Эти однолетние растения неприхотливы в уходе и приспособлены к городским условиям. 

Цветочные композиции украсят перекрестки на улице Пушкинской с Кирова и Советской, появятся вдоль переулка Широкий и улицах Лихвинцева, Пушкинской, 10 лет Октября, Ленина. Яркие бутоны можно будет заметить и в середине кольцевых развязок на улицах Карла Либкнехта, 9-е Января и Первомайской. 

Всего цветы посадят на площади более 2700 кв. м. Основной объем работ завершат к 12 июня. Затем подрядчик весь сезон будет ухаживать за растениями.  

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12:25, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
201
0
#Зенит-Ижевск\n#Удмуртия\n#День города\n#цветы\n#благоустройство