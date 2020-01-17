Жители Сарапула одобрили проект «Музейного квартала»

Теперь концепцию направят в Минстрой Удмуртии для решения вопроса о выдвижении на федеральный конкурс.

Сарапул. Удмуртия. Жителям Сарапула представили обновлённую концепцию благоустройства «Музейного квартала». Об этом сообщила пресс-служба Центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии.

«В целом, жители остались довольны проектом. Это связано ещё и с тем, что от начала до конца работа над территорией шла в связке с её пользователями. Так что то, что жители увидели на окончательной презентации — это результат и их деятельности в том числе», — рассказал менеджер проектов Центра Евгений Лаптев.





Сначала горожане через голосование выбрали территорию. Затем был проведён соцопрос среди жителей на тему сценариев использования территории. Около 60 человек собрались на воркшоп. После этого провели презентацию предварительной концепции, а после внесения замечаний представили итоговый макет.

Отметим, что разработка проекта велась в рамках федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». Данная территория расположена в исторической зоне города и входит в границы «музейного квартала» Сарапула, который объединяет исторические объекты и играет большое значение для жителей.

Главный архитектор Центра Вера Мизгир отметила, что концепция территории предполагает образование логической связности архитектурных объектов, а также всего пространства, которые помогут увеличить его привлекательность: «В структуре города по улице Первомайской формируется связь исторического центра и развивающейся территорией набережной, тем самым прослеживается взаимодействие истории и современности».

Далее концепцию благоустройства передадут на рассмотрение в Минстрой Удмуртии, где решат, будет ли проект выдвигаться на участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения».



