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На ремонт фасада школы №27 в Ижевске выделят средства из резервного фонда

14:30, 27 декабря, 2019
Юрий Абашев
На ремонт фасада школы №27 в Ижевске выделят средства из резервного фонда
14:30, 27 декабря, 2019
Юрий Абашев
130
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#ремонт
Фото: 2gis
130
0

С фасада школы начала обсыпаться штукатурка.

Ижевск. Удмуртия. На ремонт осыпающегося фасада школы №27 в Ижевске выделят 250 тысяч рублей из городского резервного фонда. Соответствующий документ размещён на сайте администрации Ижевска.

«Выделить средства из резервного фонда администрации города управлению образования Ижевска «…» в сумме 250 000 рублей на «…» на установку защитной сетки на фасад здания школы №27», — говорится в документе.

После выполнения работ управления образования города предоставит отчёт о том, как были использованы полученные средства. Контроль за исполнением распоряжения глава Ижевска Олег Бекмеметьев оставил за собой.

Напомним, что после обнаружения осыпающейся штукатурки с фасада школы №27, её планировали полностью обследовать. Глава города обещал найти средства на ремонт фасада, чтобы отремонтировать его в 2020 году.

Здание школы построено в 1938. 

14:30, 27 декабря, 2019
Юрий Абашев
130
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#ремонт

 

 

 


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