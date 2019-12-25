Жители Соцгорода в Ижевске пожаловались на «ржавую» воду из крана

Причиной стало повреждение сетей водоснабжения.

Ижевск. Удмуртия. Жители микрорайона вблизи улиц Краева, Коммунаров и Орджоникидзе в Ижевске пожаловались на «ржавую» воду из крана. Об этом сообщает пресс-служба города.

Специалисты «Ижводоканала» провели проверку. Оказалось, что при проведении монтажных работ в строящемся доме на улице Ленина, подрядчик незаконно вмешался в работу сетей водоснабжения. Рабочие повредили пломбу и открыли вновь проложенный участок водопровода, что и привело к нарушению работы сетей.

В настоящее время участок восстановлен. Вечером 25 декабря в жилые дома подадут воду надлежащего качества.