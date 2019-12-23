В Минздраве Удмуртии прокомментировали вопрос о реконструкции 2-й ГКБ Ижевска

На анализ ситуации министерство определило себе полгода.

Ижевск. Удмуртия. В Минздраве Удмуртии прокомментировали планы по реконструкции 2-й ГКБ Ижевска. Об этом сообщила ГТРК «Удмуртия».

Напомним, глава республики Александр Бречалов заявил о необходимости строительства нового медицинского центра на площадях нынешней второй городской. Дело в том, что поликлиника рассчитана на 25 тыс. человек, но к ней уже приписано 55 000. Стационар расположен в здании бывшего общежития.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак подчеркнул, что пациенты без медпомощи не останутся. Региональный Минздрав взялся изучить вопрос и предложить решения, ответив в первую очередь на главный — где будут обслуживать те 55 тысяч, которые сейчас относятся ко второй городской.

«Хотел бы отметить, что поликлиника находится в здании культурного наследия, поэтому перед будущими решениями стоит задача правильно отнестись, в том числе, и к этим архитектурными памятниками. Здание должно остаться и на момент принятия решения, и даже на момент строительства, как я предполагаю. Мы будем продолжать приём пациентов в этом же здании поликлиники», — сказал Георгий Щербак.

Стационарных пациентов будут направлять в отделения ближайших больниц. Глава ведомства полагает, что потребуется не менее полугода, чтобы проанализировать ситуацию и предложить окончательное решение. Щербак отметил, что предпочтительнее строить клинико-диагностический центра минимум на 100 000 человек, чтобы потом сюда можно было перевести и пациентов 10-й горбольницы, которая сейчас располагается в цоколе жилого дома.

Так здание «жёлтого» корпуса выглядело век назад. (Архивное фото)