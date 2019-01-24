Прокуратура проверит качество уборки дорог от снега в Ижевске

Анализ работы органов местного самоуправления и подрядчиков продлиться до конца января.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии проверит качество уборки снега с дорог Ижевска. Как рассказал журналистам старший прокурор управления по надзору за выполнением федерального законодательства Евгений Ведерников.

По его словам, в декабре и январе от жителей города поступало много жалоб, поэтому всем прокуратурам районов Ижевска поручено проанализировать работу органов местного самоуправления, деятельность подрядных организаций, муниципального заказчика - службы благоустройства и дорожного хозяйства.

«В том числе по надлежащему контролю за выполнением заключенных договоров подряда и проанализировать деятельность подрядных организаций. То есть достаточность дорожной техники, соблюдение условий договора подряда, в частности, своевременность уборки, качество уборки и так далее. Срок такой проверки установлен до 30 января. Затем при наличии нарушений будем принимать соответствующие меры прокурорского реагирования», - сказал Ведерников.

В случае установления фактов ненадлежащего содержания дорог возможно возбуждение административного производства.