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Прокуратура проверит качество уборки дорог от снега в Ижевске

11:00, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
11:00, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
137
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#город\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#снег
137
0

Анализ работы органов местного самоуправления и подрядчиков продлиться до конца января.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии проверит качество уборки снега с дорог Ижевска. Как рассказал журналистам старший прокурор управления по надзору за выполнением федерального законодательства Евгений Ведерников.

По его словам, в декабре и январе от жителей города поступало много жалоб, поэтому всем прокуратурам районов Ижевска поручено проанализировать работу органов местного самоуправления, деятельность подрядных организаций, муниципального заказчика - службы благоустройства и дорожного хозяйства.

«В том числе по надлежащему контролю за выполнением заключенных договоров подряда и проанализировать деятельность подрядных организаций. То есть достаточность дорожной техники, соблюдение условий договора подряда, в частности, своевременность уборки, качество уборки и так далее. Срок такой проверки установлен до 30 января. Затем при наличии нарушений будем принимать соответствующие меры прокурорского реагирования», - сказал Ведерников.

В случае установления фактов ненадлежащего содержания дорог возможно возбуждение административного производства.

11:00, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
137
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#город\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#снег

 

 

 


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