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На время проведения парадельфийских игр в Ижевске ограничат движение транспорта

11:48, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
11:48, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#автомобиль
Фото: lookmytrips.com
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Игры пройдут с 12 по 17 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ограничат движение транспорта на время проведения Вторых международных парадельфийских игр. Об этом сообщает пресс-служба города.

12, 14 и 15 ноября

С 07:00 до 20:00 автомобилистам запретят въезжать на парковку за Государственным национальным театром Удмуртской Республики.

13 ноября

С 06:00 до 20:00 перекроют движение на улице Советской на проезде между домами №73 и №71 улицы Максима Горького.

16 ноября

С 17:30 до 19:30 перекроют улицу Наговицына на участке от улицы Пушкинской до улицы Вадима Сивкова.

Кроме того, с 12 по 17 ноября временно прекратит действие знак «Въезд запрещен» у здания №5Б на улице Ломоносова.

Напомним, на Вторые международные парадельфийские игры в Ижевск приедут около 1500 участников из 24 стран и 53 регионов России.

11:48, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
333
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#автомобиль

 

 

 


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