Лучший танцор Израиля приедет на парадельфийские игры в Ижевск

Всего в столицу Удмуртии приедут участники из 24 стран и 53 регионов России.

Ижевск. Удмуртия. Для участия во вторых международных парадельфийских играх в Ижевск приедут люди с ограниченными возможностями из 24 стран и 53 регионов России. Об этом журналистам рассказала исполнительный директор Парадельфийского комитета России Наталья Крель.

Участники начнут пребывать в Удмуртию уже 10 ноября. Всего в творческих соревнованиях в области культуры и искусства будут состязаться около 1500 человек с инвалидностью различных нозологий (инвалиды по зрению, слуху, с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды вследствие психических заболеваний). Участниками от Удмуртии станут 170 человек.

Люди с ограниченными возможностями будут соревноваться в различных номинациях: хореографическое искусство, вокал, театральное искусство и другие. В числе членов жюри окажутся представители института культуры Шнитке, отделов культуры МГУ, Музея Пушкина. Также дистанционно отсматривать работы участников будут Алла Сурикова, Валерий Гергиев и Никас Сафронов.

В рамках международных игр запланированы две научные конференции, на которых соберутся известные медики и реабилитологи из России и зарубежных стран. Также на это время запланированы различные мастер-классы и открытые площадки. Так, в Ижевск приедут специалисты института Нины Гросс, которые покажут, как работает тренажер «Гросса» для детей, страдающих ДЦП и имеющих проблемы с опорно-двигательной системой.

Также в столицу Удмуртии приедет лучший танцор Израиля, школа собак-проводников из Купавны и другие.

Помогать людям с ограниченными возможностями будут 500 ребят-волонтеров.

Напомним, открытие игр состоится 12 ноября. Зрителей ждет выступление Сводного хора, аналогов которому в мире не существует. Коллектив хора состит из 67 детей-инвалидов.

Церемония открытия игр состоится в Цирке Удмуртии.

Как отметил глава региона Александр Бречалов, подобные мероприятия в масштабах республики могут получить ежегодный формат.