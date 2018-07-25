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«Дерево дружбы» появится в Ижевске

17:18, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
17:18, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#благоустройство\n#УдГУ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#дружба\n#природа
Фото: Министерство образования и науки Удмуртии
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Оно будет расти в Ботаническом саду УдГУ.

Ижевск. Удмуртия. В Ботаническом саду Удмуртского государственного университета (УдГУ) в рамках первого научно-практического совещания Регионального совета ботанических садов Урала и Поволжья посадят «Дерево дружбы». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и науки.

На совещание приедут более 30 участников из 16 ботанических садов Урала и Поволжья.

Открытое совещание с обсуждением актуальных вопросов и обменом опыта среди делегаций пройдет 7 августа в 9:30 в конференц-зале библиотеки УдГУ. Само же дерево посадят на следующий день. Также гостям столицы проведут экскурсию по достопримечательностям Ижевска и Удмуртии.

Для справки, ботанический сад университета входит в сеть ботанических садов России. Он является членом Совета ботанических садов Урала и Поволжья с 1995 года. Всего в совете находятся около 110 зеленых зон.

17:18, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
161
0
#благоустройство\n#УдГУ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#дружба\n#природа

 

 

 


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