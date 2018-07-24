Фонтаны с подсветкой могут появиться на Центральной площади Ижевска в 2019 году

Артем Богданов опубликовал видео с проектируемой новинкой.

Ижевск. Удмуртия. Фонтаны с подсветкой могут появится на Центральной площади Ижевска в 2019 году. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал бывший начальник Управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов.

«Эксклюзив! Модель верхних фонтанов центральной площади города Ижевска. Вот такие красавцы могут появиться уже в будущем году!» - рассказал Богданов.

Артём Богданов Эксклюзив! Модель верхних фонтанов центральной площади города Ижевска. Вот такие красавцы могут появиться уже в будущем году!

Напомним, в столице Удмуртской Республики 19 июля презентовали проект благоустройства Центральной площади. Согласно документу, работы по обновлению территории будут проходить в три этапа, первый из которых по планам должен стартовать и закончиться уже в 2018 году.