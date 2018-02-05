Более 1000 бесхозных объектов недвижимости выявили в Удмуртии

В ближайшее время власти региона займутся их вовлечением в оборот.

Ижевск. Удмуртия. Более 1000 бесхозяйных объектов недвижимости выявили в Удмуртии. Как рассказала в ходе аппаратного совещания органов государственной власти министр имущественных отношений Анна Боталова, в ближайшее время власти региона займутся вовлечением в оборот этих объектов.

«Речь идет не только об имуществе, еще не зарегистрированном на каком-либо праве, но также об имуществе, которое у нас является бесхозяйным. Это и особо опасные объекты, такие как гидротехнические сооружения, это и дороги, это и линейные объекты сетевого хозяйства, которые обслуживают и доставляют необходимые ресурсы нашим горожанам. В прошлом году мы начали работу по выявлению такого имущества. Сейчас таких объектов более тысячи», - рассказала Анна Боталова, по словам которой объекты находятся как в республиканской, так и в муниципальной собственности.

По словам Боталовой, по каждому объекту будет вырабатываться определенное решение: либо продавать здание, привлекая инвестора, либо использовать его для государственных муниципальных нужд.

«Но при этом мы включаем механизм анализа эффективности. Особо внимательно подходим к тому, как тратим бюджетные средства и насколько эффективно используется объект для реализации государственных муниципальных полномочий. Это работа не локальная. Это не значит, что мы за месяц все инвентаризируем и успокоимся. Это работа постоянная в отношении каждого объекта», - сказала Боталова.

В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что подобные объекты являются серьезной нагрузкой для регионального бюджета, так как в некоторых случаях приходится тратить деньги, к примеру, на охрану или отопление зданий.

«Важнейшая задача. Тысяча объектов. По многим из них мы несем постоянные расходы. Отапливаем, содержим. У меня уже десятки примеров неэффективного использования бюджетных средств», - обратился глава к участникам аппаратного совещания.