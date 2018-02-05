  • $ 56.04 ↓
  • € 70.1 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Более 1000 бесхозных объектов недвижимости выявили в Удмуртии

      12:25, 05 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      12:25, 05 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      438
      0
      #Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: google.ru/maps
      438
      0

      В ближайшее время власти региона займутся их вовлечением в оборот.

      Ижевск. Удмуртия. Более 1000 бесхозяйных объектов недвижимости выявили в Удмуртии. Как рассказала в ходе аппаратного совещания органов государственной власти министр имущественных отношений Анна Боталова, в ближайшее время власти региона займутся вовлечением в оборот этих объектов.

      «Речь идет не только об имуществе, еще не зарегистрированном на каком-либо праве, но также об имуществе, которое у нас является бесхозяйным. Это и особо опасные объекты, такие как гидротехнические сооружения, это и дороги, это и линейные объекты сетевого хозяйства, которые обслуживают и доставляют необходимые ресурсы нашим горожанам. В прошлом году мы начали работу по выявлению такого имущества. Сейчас таких объектов более тысячи», - рассказала Анна Боталова, по словам которой объекты находятся как в республиканской, так и в муниципальной собственности.

      По словам Боталовой, по каждому объекту будет вырабатываться определенное решение: либо продавать здание, привлекая инвестора, либо использовать его для государственных муниципальных нужд.

      «Но при этом мы включаем механизм анализа эффективности. Особо внимательно подходим к тому, как тратим бюджетные средства и насколько эффективно используется объект для реализации государственных муниципальных полномочий. Это работа не локальная. Это не значит, что мы за месяц все инвентаризируем и успокоимся. Это работа постоянная в отношении каждого объекта», - сказала Боталова.

      В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что подобные объекты являются серьезной нагрузкой для регионального бюджета, так как в некоторых случаях приходится тратить деньги, к примеру, на охрану или отопление зданий.

      «Важнейшая задача. Тысяча объектов. По многим из них мы несем постоянные расходы. Отапливаем, содержим. У меня уже десятки примеров неэффективного использования бюджетных средств», - обратился глава к участникам аппаратного совещания.

      12:25, 05 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      438
      0
      #Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      17:13, 29 января, 2018
      16933

      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      7335
      15:14, 01 февраля, 2018

      Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

      7072
      09:00, 01 февраля, 2018

      Зло во имя добра: в Сарапуле мужчины надругались над знакомым, чтобы проучить его

      5366
      08:30, 30 января, 2018

      Выемка документов прошла в лыжном комплексе Кулаковой в Удмуртии

      5344
      12:05, 30 января, 2018

      Россияне увидят суперлуние и затмение Луны

      19:21, 30 января, 2018
      2507

      Спортивный арбитражный суд вернул России первое место на Олимпиаде-2014 в Сочи

      2289
      14:40, 01 февраля, 2018

      Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина

      2276
      09:55, 31 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      2100
      14:52, 29 января, 2018

      Армен Джигарханян вновь попал в больницу

      2047
      17:47, 31 января, 2018

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      19:20, 02 февраля, 2018
      2073

      С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

      2030
      17:33, 01 февраля, 2018

      В южнокорейском Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня

      1923
      11:58, 01 февраля, 2018

      В сети появился новый трейлер пятой части «Такси» Люка Бессона

      1825
      11:55, 29 января, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      1806
      20:39, 03 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      02 февраля, 2018

      Делегация ОАК в Ижевске

      02 февраля, 2018

      День пельменя

      02 февраля, 2018