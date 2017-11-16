В Глазове сдали новый дом для переселенцев из ветхого жилья

В настоящее время подрядчик завершает работы в соседнем доме.

Глазов. Удмуртия. В Глазове сдали новый дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на улице Сибирской. Как сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики, здание прошло государственную экспертизу и приемку.

«В 24 квартиры начиная с сегодня начнут заселяться собственники и наниматели новых жилых помещений», - отмечается в сообщении.

В настоящее время подрядчик завершает работы в соседнем доме. Он также предназначен для переселенцев из аварийного жилья.

«На уровне города и республики принято решение о доработке дома, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность будущих жителей», - цитирует пресс-служба слова главы города Олега Бекмамбетова.