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      Установку тросового ограждения на улице Удмуртской в Ижевске закончат через несколько дней

      12:50, 14 августа, 2017
      Ксения Чернова
      12:50, 14 августа, 2017
      Ксения Чернова
      248
      0
      #дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#видео\n#город\n#финансы и деньги
      248
      0

      Разделить транспортные потоки удалось на сэкономленные на торгах средства.

      Ижевск. Удмуртия. Установку тросового ограждения на улице Удмуртской в Ижевске закончат через несколько дней. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал начальник участка, представитель предприятия «ПИК-Барьер» Валерий Симонов.

      «Мы выполняем контракт по установке тросового ограждения на улице Удмуртской между Кирова и Майской. Были проведены подготовительные работы, а сейчас идет процесс монтажа. Нам понадобится еще дня два-три», - отметил Симонов.

      По его словам, подобные ограждения в Удмуртии устанавливают впервые: «Тросы надежные, стальные, их диаметр 19 мм. Мы проходим сертификацию, испытания, это очень надежно, ограждение удержит даже грузовик».

      Тросовое ограждение на улице Удмуртской в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-14.


      По данным пресс-службы Ижевска, на участке улицы Удмуртской установят 920 погонных метров ограждений. Главная их цель – разделить транспортные потоки, чтобы предупредить столкновения движущихся навстречу друг другу машин.

      Как рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, деньги на установку ограждений удалось выделить после проведения аукционов по ремонту федеральных трасс.

      «В этом году у нас на республику было выделено 1 747 млн рублей. <…> 50% - софинансирование республики, 50 — федеральные средства. Всего объектов - 56. Именно по городу Ижевску это 37 объектов. Было 600 млн рублей. По торгам получилась экономия более 30% - 169 млн рублей. Мы еще раз объявили торги на сэкономленные деньги. Это у нас улица Удмуртская два участка, улица Пушкинская и переулок Широкий, о котором все так много говорят», - отметил Горбачев.

      12:50, 14 августа, 2017
      Ксения Чернова
      248
      0
      #дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#видео\n#город\n#финансы и деньги

       

       

       

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