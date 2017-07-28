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      «Разделяйки» пройдут в Ижевске и Завьялово в воскресенье

      14:06, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      14:06, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      130
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор
      Фото: Эко-движение "Зеленый паровоз"
      130
      0

      Пройдут они с 12:00 до 15:00.

      Ижевск. Удмуртия. Сразу две акции по раздельному сбору мусора «Разделяйка» пройдут в Удмуртии. Оба мероприятия запланировали на воскресенье, 30 июля, сообщают организаторы.

      Первая площадка будет работать с 12:00 до 13:00 на центральной площади Завьлово, вторая: с 14:00 до 15:00 – в Устиновском районе Ижевска, на парковке у ТЦ «Азбука ремонта».

      Что принимают на «Разделяйке»:

      - любую стеклотару;

      - пластиковые бутылки (от шампуня и моющих средств, кроме тюбиков, банок крема);

      - любую тару с маркировкой ПЭТ или PET (не только бутылки);

      - алюминиевые банки и содержащие алюминий флаконы;

      - жестяные банки, мытые крышки и флаконы из жести;

      - макулатура, картон, целлюлозные упаковки, журналы, старые книги;

      - любую упаковочную плёнку (упаковки от круп, ПВД, фантики, стрейч-плёнка, пленка с пупырышками и пр.);

       - батарейки;

      - ртутьсодержащие отходы;

      - любая наскучившая, но добротная одежда и обувь, сумки, зонтики, книги, игрушки, сувениры, бижутерия и т.п.

      - одеяла, пальто и так далее (для приюта «Кот и пес»)

      - телевизоры;

      - сотовые телефоны;

      - мониторы;

      - видеомагнитофоны;

      - принтеры;

      - музыкальные центры;

      - аудиоколонки;

      - всё, что содержит микросхемы, включатели.

      14:06, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      130
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор

       

       

       

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