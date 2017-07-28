«Разделяйки» пройдут в Ижевске и Завьялово в воскресенье

Пройдут они с 12:00 до 15:00.
Ижевск. Удмуртия. Сразу две акции по раздельному сбору мусора «Разделяйка» пройдут в Удмуртии. Оба мероприятия запланировали на воскресенье, 30 июля, сообщают организаторы.
Первая площадка будет работать с 12:00 до 13:00 на центральной площади Завьлово, вторая: с 14:00 до 15:00 – в Устиновском районе Ижевска, на парковке у ТЦ «Азбука ремонта».
Что принимают на «Разделяйке»:
- любую стеклотару;
- пластиковые бутылки (от шампуня и моющих средств, кроме тюбиков, банок крема);
- любую тару с маркировкой ПЭТ или PET (не только бутылки);
- алюминиевые банки и содержащие алюминий флаконы;
- жестяные банки, мытые крышки и флаконы из жести;
- макулатура, картон, целлюлозные упаковки, журналы, старые книги;
- любую упаковочную плёнку (упаковки от круп, ПВД, фантики, стрейч-плёнка, пленка с пупырышками и пр.);
- батарейки;
- ртутьсодержащие отходы;
- любая наскучившая, но добротная одежда и обувь, сумки, зонтики, книги, игрушки, сувениры, бижутерия и т.п.
- одеяла, пальто и так далее (для приюта «Кот и пес»)
- телевизоры;
- сотовые телефоны;
- мониторы;
- видеомагнитофоны;
- принтеры;
- музыкальные центры;
- аудиоколонки;
- всё, что содержит микросхемы, включатели.