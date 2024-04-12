Дорожники Ижевска с начала недели собрали 175 кубометров мусора

Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы Ижевска начали собирать мусор с газонов вдоль дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С начала текущей недели специалисты убрали мусор с газонов вдоль магистралей по улицам: Пушкинской, Коммунаров, Карла Маркса, Майской, Щорса, Наговицына, Лихвинцева, Красногеройской, Красноармейской, Бородина и другим.

Всего дорожники прошли более 25 участков улично-дорожной сети и отправили на полигон 175 куб. м. мусора.

Также специалисты продолжают собирать смет. Пыль и грязь они убирают как вручную, так и с помощью уличных пылесосов «Бродвей». 12 апреля дорожные службы работают на улицах: Карла Маркса, 40 лет Победы, Максима Горького, Пушкинской, 10 лет Октября, Удмуртской, Карла Либкнехта, Гагарина, Берша и на Воткинском шоссе.

Напомним, что горожан также призывают помочь сделать город чище. Для этого 19, 20, 26 и 27 апреля в Ижевске пройдут субботники. Местные жители смогут убраться в парках, скверах и других общественных пространствах.