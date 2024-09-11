За угрозу убийством продавцу магазина житель Ижевска больше двух лет проведет в колонии

Ижевск. Удмуртия. Суд вынес наказание ранее судимому жителю Ижевска, который угрожал продавцу магазина убийством. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в мае 2024 года пьяный 41-летний мужчина зашел в магазин и из-за внезапно возникшей неприязни к продавцу достал перочинный нож. Злоумышленник открыл лезвие, пошёл на работника магазина и начал угрожать ему убийством. Продавец воспринял угрозы серьёзно и испугался за свою жизнь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК России («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»). Суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.