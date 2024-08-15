8 вагонов с углем сошли с рельсов в Приморье

Посьет. Приморский край. Железнодорожная авария произошла в Приморском крае. На станции Посьет сошли с рельсов 8 вагонов с углем грузового поезда из Якутии, передает RT со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 14 августа около 7:40 МСК. Поезд вышел в путь из Нерюнгри, Посьет был конечной станцией маршрута. Опрокидывания вагонов не произошло.

По предварительным данным, никто не пострадал, ущерб окружающей среде нанесен не был,

Приморская транспортная прокуратура ведет проверку причин и обстоятельств ЧП.