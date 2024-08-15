Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

8 вагонов с углем сошли с рельсов в Приморье

10:03, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
8 вагонов с углем сошли с рельсов в Приморье
10:03, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Приморский край\n#железная дорога\n#авария\n#уголь\n#транспорт\n#Прокуратура\n#поезда
Фото: t.me/dvtproc
84
0

Обстоятельства аварии изучает транспортная прокуратура.

Посьет. Приморский край. Железнодорожная авария произошла в Приморском крае. На станции Посьет сошли с рельсов 8 вагонов с углем грузового поезда из Якутии, передает RT со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 14 августа около 7:40 МСК. Поезд вышел в путь из Нерюнгри, Посьет был конечной станцией маршрута. Опрокидывания вагонов не произошло. 

По предварительным данным, никто не пострадал, ущерб окружающей среде нанесен не был,

Приморская транспортная прокуратура ведет проверку причин и обстоятельств ЧП.

10:03, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Приморский край\n#железная дорога\n#авария\n#уголь\n#транспорт\n#Прокуратура\n#поезда