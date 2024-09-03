Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

После капремонта в Орловской школе Сюмсинского района выявили нарушения требований пожарной безопасности

17:55, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
После капремонта в Орловской школе Сюмсинского района выявили нарушения требований пожарной безопасности
17:55, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
128
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#школа\n#пожарная безопасность\n#Прокуратура
Фото: unsplash.com (Yosuke Ota)
128
0

В учреждении не было пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей.

Сюмси. Удмуртия. Пожарную сигнализацию установили в Орловской школе Сюмсинского района после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии. 

Ранее в рамках реализации нацпроекта «Образование» в Орловской школе провели капремонт. Прокурор проверил, как в учебном учреждении исполняется законодательство о пожарной безопасности. 

Выяснилось, что в школе нет автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Помимо этого, дверь центрального эвакуационного выхода здания закрыта ключом на врезной замок.

В результате прокурор внес директору школы представление. Также было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП России («Нарушение требований пожарной безопасности»). 

Нарушения устранили после рассмотрения мер прокурорского реагирования. Директор школы получила предупреждение.  

17:55, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
128
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#школа\n#пожарная безопасность\n#Прокуратура