После капремонта в Орловской школе Сюмсинского района выявили нарушения требований пожарной безопасности

Сюмси. Удмуртия. Пожарную сигнализацию установили в Орловской школе Сюмсинского района после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Ранее в рамках реализации нацпроекта «Образование» в Орловской школе провели капремонт. Прокурор проверил, как в учебном учреждении исполняется законодательство о пожарной безопасности.

Выяснилось, что в школе нет автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Помимо этого, дверь центрального эвакуационного выхода здания закрыта ключом на врезной замок.

В результате прокурор внес директору школы представление. Также было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП России («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Нарушения устранили после рассмотрения мер прокурорского реагирования. Директор школы получила предупреждение.