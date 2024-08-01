Потолок обрушился на головы отдыхающих в банном комплексе Владивостока

Владивосток. Приморский край. Обрушение потолка на площади 100 квадратных метров произошло в водно-бассейновом комплексе «Акватория» во Владивостоке. Как передает «МИР 24» со ссылкой на прокуратуру Приморского края, пострадали 8 посетителей.

Пятерых с травмами доставили в больницу, трое от госпитализации отказались, рассказали в мэрии города. На место происшествия прибыли спасатели, врачи и прокуроры. Как выяснилось, на головы отдыхающих упали металлические элементы потолка.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности услуг.