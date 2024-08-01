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Потолок обрушился на головы отдыхающих в банном комплексе Владивостока

17:58, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Потолок обрушился на головы отдыхающих в банном комплексе Владивостока
17:58, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Приморский край\n#Владивосток\n#море\n#МЧС\n#Прокуратура\n#обрушение\n#бассейн\n#пострадавшие
Фото: t.me/prosecutor_pk
37
0

Пострадали 8 человек, 5 отправили в больницу.

Владивосток. Приморский край. Обрушение потолка на площади 100 квадратных метров произошло в водно-бассейновом комплексе «Акватория» во Владивостоке. Как передает «МИР 24» со ссылкой на прокуратуру Приморского края, пострадали 8 посетителей.

Пятерых с травмами доставили в больницу, трое от госпитализации отказались, рассказали в мэрии города. На место происшествия прибыли спасатели, врачи и прокуроры. Как выяснилось, на головы отдыхающих упали металлические элементы потолка. 

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности услуг.

17:58, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Приморский край\n#Владивосток\n#море\n#МЧС\n#Прокуратура\n#обрушение\n#бассейн\n#пострадавшие