Подрядчик заплатит 100 тысяч рублей за выбоины на трассе М-7 «Волга» в Малопургинском районе

Малая Пурга. Удмуртия. ФКУ Упрдор «Прикамье» обязали выплатить штраф за ненадлежащее содержание части дороги федерального значения М-7 «Волга» в Малопургинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Во время проверки прокуратура установила, что на участке трассы «М-7 «Волга» в Малопургинском районе есть множество выбоин, а также относительно края проезжей части занижена обочина. Таким образом, дорожное покрытие не соответствует установленным нормативам.

Прокурор внёс начальнику учреждения представление. А в отношении ФКУ Упрдор «Прикамье» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог»).

В результате компанию обязали выплатить штраф на сумму 100 тыс. рублей.