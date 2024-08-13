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Подрядчик заплатит 100 тысяч рублей за выбоины на трассе М-7 «Волга» в Малопургинском районе

11:23, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Подрядчик заплатит 100 тысяч рублей за выбоины на трассе М-7 «Волга» в Малопургинском районе
11:23, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
215
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#дорога\n#штраф
Фото: unsplash.com (Ian Taylor)
215
0

Также на проезжей части зафиксировано занижение обочины.

Малая Пурга. Удмуртия. ФКУ Упрдор «Прикамье» обязали выплатить штраф за ненадлежащее содержание части дороги федерального значения М-7 «Волга» в Малопургинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Во время проверки прокуратура установила, что на участке трассы «М-7 «Волга» в Малопургинском районе есть множество выбоин, а также относительно края проезжей части занижена обочина. Таким образом, дорожное покрытие не соответствует установленным нормативам.

Прокурор внёс начальнику учреждения представление. А в отношении ФКУ Упрдор «Прикамье» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог»).

В результате компанию обязали выплатить штраф на сумму 100 тыс. рублей.  

11:23, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
215
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#дорога\n#штраф