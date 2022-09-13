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742 агроклассника пошли в новом учебном году в школы Удмуртии

17:00, 13 сентября, 2022
Анна Торхова
742 агроклассника пошли в новом учебном году в школы Удмуртии
17:00, 13 сентября, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК\n#сельское хозяйство
Фото: vk.com/id437063173
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0

Классы аграрной направленности есть в 23 районах республики.

Ижевск. Удмуртия. В школы Удмуртии в новом 2022 учебном году пошли 742 агроклассника. Об этом рассказала зампред правительства республики Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.
Всего в регионе насчитывается 52 агрокласса в 23 районах. Для сравнения, в 2019 году таких классов насчитывалось 4, они были открыты в трех муниципальных образованиях.
Ученики в них могут получить, например, профессию тракториста. «Наши агроклассы —  это не про углубленное изучение отдельных предметов, когда ребенок вынужден изучать химию, это про любовь к сельскому хозяйству, про новые открытия и знания», — отметила Ольга Абрамова.
Каждый год из агроклассов выпускаются 30-40 одиннадцатиклассников, из них 20% продолжают учиться в сфере АПК. 
Напомним, что по данным Удмуртстата, средняя зарплата работников сельского хозяйства в первом полугодии 2022 года составляла 32 698 рублей. 
17:00, 13 сентября, 2022
Анна Торхова
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК\n#сельское хозяйство