742 агроклассника пошли в новом учебном году в школы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В школы Удмуртии в новом 2022 учебном году пошли 742 агроклассника. Об этом рассказала зампред правительства республики Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Всего в регионе насчитывается 52 агрокласса в 23 районах. Для сравнения, в 2019 году таких классов насчитывалось 4, они были открыты в трех муниципальных образованиях.

Ученики в них могут получить, например, профессию тракториста. «Наши агроклассы — это не про углубленное изучение отдельных предметов, когда ребенок вынужден изучать химию, это про любовь к сельскому хозяйству, про новые открытия и знания», — отметила Ольга Абрамова.

Каждый год из агроклассов выпускаются 30-40 одиннадцатиклассников, из них 20% продолжают учиться в сфере АПК.

Напомним, что по данным Удмуртстата, средняя зарплата работников сельского хозяйства в первом полугодии 2022 года составляла 32 698 рублей.