В Глазовском политехническом колледже будет создан образовательно-производственный центр

Глазов. Удмуртия. В 2023 году в Глазовском политехническом колледже откроют образовательно-производственный центр с современной образовательной средой и новыми специальностями с сокращённым сроком обучения. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Для Глазова и для всей республики в целом создание центра в перспективе может решить проблему дефицита рабочих кадров на промышленных предприятиях, предприятиях металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности, а также определить лидерство региона в подготовке профессиональных кадров под конкретный запрос предприятий.

На эти цели из федерального бюджета колледж получит 100 млн рублей.

«Участие в федеральном проекте «Профессионалитет» станет новым этапом в развитии колледжа и будет способствовать расширению формата взаимодействия с ведущими отраслевыми предприятиями региона. Это позволит выпускникам гарантированно получить работу, а предприятиям — высококлассных специалистов. Работодатели, в свою очередь, смогут сами формировать запрос к образовательным программам. В Глазове таким работодателем и партнером станет АО „Чепецкий механический завод“», — рассказал директор Глазовского политехнического колледжа Денис Вахрушев.

Глазовский политехнический колледж стал одним из 70 победителей конкурса по федеральному проекту «Профессионалитет». Это стало возможным благодаря в том числе финансовой поддержке АО «ЧМЗ», которое совместно с АО «ТВЭЛ» и ГК «Росатом» планирует выделить на создание центра 45 млн рублей.

Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Образование» стартовал в январе 2022 года. Инициатива направлена на создание в системе СПО новой гибкой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. Всего для этих целей будет направлено 30 млрд рублей из федерального бюджета.

Материал подготовил: Роман Перевощиков.