Распространение коронавирусной инфекции привело к закрытию на карантин 511 классов в Удмуртии

171 группу отстранили от учебы вследствие высокой заболеваемости по ОРВИ.

Ижевск. Удмуртия. В связи с высокой заболеваемостью коронавирусом в республике закрыли 511 классов, из них 120 групп среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Минобразования Удмуртии ежедневно отслеживает заболеваемость ОРВИ, COVID-19 и темп вакцинации. По данным на 19 октября в республике помимо отдельных классов и групп из-за пандемии закрыли Малокалмашинскую школу в Каракулинском районе и Котегуртский детский сад Дебесского района. 378 педагогов ушли на больничный. Карантин по ОРВИ объявлен в 171 классе, 37 из которых являются группами СПО.

В настоящее время учителя активно прививаются в Шарканском районе Удмуртии, 83% сотрудников образовательных организаций уже поставили себе прививки. Также заботятся о своем здоровье педагоги Дебесского и Кизнерского районов, их показатели вакцинации находятся на уровне 80%. В Завьяловском, Граховском районах и Воткинске сейчас привито лишь свыше 40% сотрудников.

В общей сложности по Удмуртии уже привито 60,5% педагогов. Желаемая отметка по вакцинации преподавателей составляет 80%, и в настоящий момент к ней приблизились только 3 муниципалитета.

Напомним, что несмотря на то, что учителя входят в «группу риска», их не будут отстранять от работы из-за отказа вакцинации.