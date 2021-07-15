В Удмуртии еще 13 педагогов отправятся преподавать на село

По программе «Земский учитель» они получат по 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии еще 13 учителей переедут на село, чтобы преподавать в местной школе. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

По программе «Земский учитель» из разных регионов России от учителей поступило 40 заявок. 13 из них одобрили. Все победители получат по 1 млн рублей.

Педагогов ждут в Дебесской, Волковской, Вавожской, Камской, Кезской, Кизнерской, Подгорновской, Удугучинской, а также Мишкинской, Лангинской, Гожнинской школах и лицее №1 имени Надежды Крупской в Камбарке.

По словам министра образования и науки республики Светланы Болотниковой, региону особенно не хватает учителей математики, физики, иностранных языков и учителей начальных классов.

До 1 сентября с «земскими учителями» заключат соглашения, а ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, все они получат единовременную выплату.

Напомним, участниками программы могут стать педагоги до 55 лет, готовые переехать в сельскую местность и отработать там 5 лет. Помимо 1 млн рублей, в деревнях учителя получают 25% надбавки к окладу за работу на селе. Кроме того, молодым педагогам положены разовые выплаты в размере 40, 60, 80 тыс. рублей за первые три года работы. Также им оплачивают коммунальные услуги.