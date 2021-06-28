В Удмуртии двое выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

Всего экзамен писали более 2 тыс. учеников.

Ижевск. Удмуртия. Двое выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования в соцсети «ВКонтакте».

Экзамен прошёл 15 июня. Его написали 2 831 выпускник. Высший балл получили двое учеников: из ижевской школы № 16 и можгинской гимназии № 8.

Напомним, что за первые экзамены по географии, литературе и химии высшую оценку получили 27 выпускников.

Профильную математику на 100 баллов написал только один выпускник. Лучший результат по русскому языку показали 17 человек.

За экзамен по физике высший балл получили два ученика. Ещё трое набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории.