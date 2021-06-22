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100-балльником на ЕГЭ по профильной математике стал выпускник лицея № 41 Ижевска

15:10, 22 июня, 2021
Анна Торхова
100-балльником на ЕГЭ по профильной математике стал выпускник лицея № 41 Ижевска
15:10, 22 июня, 2021
Анна Торхова
507
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ\n#экзамен
Фото: twenty20.com
507
0

Он единственный в республике, кто получил максимальный балл.

Ижевск. Удмуртия. ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов написал один выпускник из Удмуртии. Об этом сообщается в группе «Государственная итоговая аттестация в Удмуртии» в соцсети «ВКонтакте».

21 июня стали известны результаты экзамена, который прошел 7 июня. Всего математику профильного уровня выбрали 3 988 выпускников школ республики.

Высочайший балл набрал ученик лицея № 41.

Напомним, 100-балльниками по русскому языку стали 17 человек. На самых первых госэкзаменах лучшие результаты показали 27 человек

15:10, 22 июня, 2021
Анна Торхова
507
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ\n#экзамен