100-балльником на ЕГЭ по профильной математике стал выпускник лицея № 41 Ижевска

Он единственный в республике, кто получил максимальный балл.

Ижевск. Удмуртия. ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов написал один выпускник из Удмуртии. Об этом сообщается в группе «Государственная итоговая аттестация в Удмуртии» в соцсети «ВКонтакте».

21 июня стали известны результаты экзамена, который прошел 7 июня. Всего математику профильного уровня выбрали 3 988 выпускников школ республики.

Высочайший балл набрал ученик лицея № 41.

Напомним, 100-балльниками по русскому языку стали 17 человек. На самых первых госэкзаменах лучшие результаты показали 27 человек.