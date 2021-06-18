В Удмуртии 17 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

А 6 человек не смогли преодолеть минимальный порог.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию пришли результаты самого массового госэкзамена. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

В регионе ЕГЭ по русскому языку сдавали 6 735 11-классников. 17 июня стали известны их результаты.

Максимальное количество баллов удалось набрать 17 выпускникам. Среди них 10 школьников из Ижевска, по 2 человека из Балезино, Воткинска, Можги и один ученик из села Алнаши.

6 человек не смогли преодолеть минимальный порог и направятся на пересдачу.