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В Удмуртии 17 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

17:20, 18 июня, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии 17 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
17:20, 18 июня, 2021
Екатерина Сентемова
178
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ\n#результаты\n#русский язык\n#экзамен
Фото: vk.com (Светлана Болотникова)
178
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А 6 человек не смогли преодолеть минимальный порог.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию пришли результаты самого массового госэкзамена. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

В регионе ЕГЭ по русскому языку сдавали 6 735 11-классников. 17 июня стали известны их результаты.

Максимальное количество баллов удалось набрать 17 выпускникам. Среди них 10 школьников из Ижевска, по 2 человека из Балезино, Воткинска, Можги и один ученик из села Алнаши.

6 человек не смогли преодолеть минимальный порог и направятся на пересдачу.

17:20, 18 июня, 2021
Екатерина Сентемова
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ\n#результаты\n#русский язык\n#экзамен