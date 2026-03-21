Ижевск. Удмуртия. В досрочном периоде ЕГЭ в 2026 году в Удмуртии примут участие 13 человек. Как сообщает Минобрнауки республики, 20 марта стартовал досрочный период проведения единого государственного экзамена. Семеро из 13 подавших заявления — обучающиеся профессиональных образовательных организаций.

«Досрочный период ЕГЭ предназначен для выпускников текущего года, а также для обучающихся профессиональных образовательных организаций. В досрочный период могут сдать ЕГЭ и выпускники прошлых лет при наличии у них уважительных причин, подтверждённых документально. Экзамены в досрочный период не отличаются по структуре и сложности от экзаменов основного периода, их результаты засчитываются так же, как и те, что будут получены в основной период проведения ЕГЭ», — отметила начальник сектора оценки качества образования Управления общего образования детей Минобрнауки УР Ольга Прокошева.

Досрочный период стартовал 20 марта с экзамена по литературе. В нём приняли участие 2 человека. 24 марта участники сдадут ЕГЭ по русскому языку, 27 марта — по профильной математике, 31 марта — по биологии, физике и письменную часть ЕГЭ по английскому языку.

3 апреля состоится ЕГЭ по английскому языку (устная часть), 7 апреля — ЕГЭ по обществознанию, 10 апреля — ЕГЭ по химии и истории. С 13 по 20 апреля в расписании досрочного периода предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Для организации ЕГЭ в досрочный период будет задействовано 2 пункта проведения экзаменов (ППЭ). В проведении экзаменов примут участие 63 работника ППЭ: организаторы, технические специалисты, руководители ППЭ, члены государственных экзаменационных комиссий, медицинские работники. Мониторинг хода экзаменов в досрочный период проведут 6 общественных наблюдателей.

Отмечается, что основной этап сдачи ЕГЭ стартует в Удмуртии 1 июня с испытаний по химии, истории и литературе. В нём примут участие около 5 786 школьников из республики.

Напомним, в 2026 году выпускники на ЕГЭ чаще выбирают математику и предметы естествознания.