Ижевск. Удмуртия. Естественно-научные дисциплины и профильная математика продолжают лидировать в перечне выбора предметов у сдающих ЕГЭ выпускников 2026 года. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки УР.

Эта тенденция подтверждает общероссийские показатели. В стране в целом наблюдается рост желающих сдавать ЕГЭ по технически ориентированным предметам.

На ЕГЭ по математике зарегистрировалось более 371 тыс. человек, в сравнении с 2025 годом рост составил более 10%. Информатику выбрали более 21,7% будущих выпускников, это почти 162 тыс. человек. Биологию планируют сдавать 20,3% участников ЕГЭ, или более 152 тыс. школьников. В пятерку лидеров также вошли физика и химия.

«В последние годы в Удмуртии растёт интерес к точным предметам. Выпускники чаще стали выбирать ЕГЭ по профильной математике. Также наиболее популярными предметами остаются информатика, биология, физика, химия», – поделилась начальник сектора оценки качества образования министерства образования и науки Удмуртии Ольга Прокошева.