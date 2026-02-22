Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В 2026 году выпускники на ЕГЭ чаще выбирают математику и предметы естествознания

13:46, 22 февраля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
В 2026 году выпускники на ЕГЭ чаще выбирают математику и предметы естествознания
13:46, 22 февраля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
46
0
#ЕГЭ\n#выпускники\n#абитуриенты
Источник фото: ИА "Сусанин"
46
0

В пятерке лидеров математика, информатика, биология, физика и химия.

Ижевск. Удмуртия. Естественно-научные дисциплины и профильная математика продолжают лидировать в перечне выбора предметов у сдающих ЕГЭ выпускников 2026 года. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки УР. 

Эта тенденция подтверждает общероссийские показатели. В стране в целом наблюдается рост желающих сдавать ЕГЭ по технически ориентированным предметам.  

На ЕГЭ по математике зарегистрировалось более 371 тыс. человек, в сравнении с 2025 годом рост составил более 10%. Информатику выбрали более 21,7% будущих выпускников, это почти 162 тыс. человек. Биологию планируют сдавать 20,3% участников ЕГЭ, или более 152 тыс. школьников. В пятерку лидеров также вошли физика и химия. 

«В последние годы в Удмуртии растёт интерес к точным предметам. Выпускники чаще стали выбирать ЕГЭ по профильной математике. Также наиболее популярными предметами остаются информатика, биология, физика, химия», – поделилась начальник сектора оценки качества образования министерства образования и науки Удмуртии Ольга Прокошева.

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:46, 22 февраля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
46
0
#ЕГЭ\n#выпускники\n#абитуриенты