Двое выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Лучшие результаты показали ученики Глазова и Сарапула.

Ижевск. Удмуртия. Двое выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов. Всего экзамен по предмету писали 1 425 школьников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Лучшие результаты по физике показали ученики Физико-математического лицея в Глазове и Лингвистической гимназии № 20 в Сарапуле.

Также опубликованы результаты экзамена по истории. Его сдавали 985 выпускников, из которых трое получили 100 баллов. Высшей оценки удостоились ученики школ № 9 и 80 в Ижевске, а также Якшур-Бодьинской сельской гимназии.

Напомним, что за первые экзамены по географии, литературе и химии высшую оценку получили 27 выпускников.

Профильную математику на 100 баллов написал только один выпускник. Лучший результат по русскому языку показали 17 человек.