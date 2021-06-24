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Двое выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

12:30, 24 июня, 2021
Андрей Бирюков
Двое выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
12:30, 24 июня, 2021
Андрей Бирюков
559
0
#Удмуртия\n#образование\n#школа\n#ЕГЭ
Фото: unsplash.com
559
0

Лучшие результаты показали ученики Глазова и Сарапула.

Ижевск. Удмуртия. Двое выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов. Всего экзамен по предмету писали 1 425 школьников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Лучшие результаты по физике показали ученики Физико-математического лицея в Глазове и Лингвистической гимназии № 20 в Сарапуле. 

Также опубликованы результаты экзамена по истории. Его сдавали 985 выпускников, из которых трое получили 100 баллов. Высшей оценки удостоились ученики школ № 9 и 80 в Ижевске, а также Якшур-Бодьинской сельской гимназии. 

Напомним, что за первые экзамены по географии, литературе и химии высшую оценку получили 27 выпускников.

Профильную математику на 100 баллов написал только один выпускник. Лучший результат по русскому языку показали 17 человек

12:30, 24 июня, 2021
Андрей Бирюков
559
0
#Удмуртия\n#образование\n#школа\n#ЕГЭ