Глазов. Удмуртия. В Удмуртии изменят вступительные испытания при поступлении в ГИПУ им. В. Г. Короленко. Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии.

Минобрнауки России внесло изменения в перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета. Чтобы выучиться на преподавателя математики, физики и астрономии, информатики, химии, биологии или русского языка, выпускникам школ не нужно будет в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по обществознанию. Вместо него абитуриентам придётся сдавать профильный предмет, например, будущим учителям химии — ЕГЭ по химии.

Нововведения коснутся выпускников, которые будут поступать в педагогические вузы в 2027/28 учебном году.

«Новые правила приёма в педагогические вузы, которые вступят в силу с 2027 года, — это серьёзный и правильный шаг к тому, чтобы в школы приходили люди, для которых педагогика не случайность, а осознанный выбор. Речь идёт о принципиальном изменении логики отбора будущих учителей. Новые правила повышают планку, и это несёт определённые риски: количество абитуриентов в педвузы может временно снизиться, особенно на фоне популярности инженерных и IT-специальностей с большим количеством бюджетных мест», — прокомментировала ректор ГИПУ им. В. Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова.

Она отметила, что школьникам, которые в будущем хотят стать преподавателями, нужно уже сейчас начать активно готовиться к профильному экзамену, а педагогическим вузам следует усилить профориентационную работу, чтобы помочь ребятам.

«Мы должны помочь школьникам сделать правильный выбор, поддержать их в подготовке. В ГИПУ для этого есть все ресурсы: психолого-педагогические и инженерные классы, профильные смены и олимпиады. Мы готовы к этой работе и видим в новых правилах возможность растить по-настоящему мотивированных и подготовленных учителей», — заявила Янина Чиговская-Назарова.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года в школах Удмуртии перестанут преподавать предмет «обществознание» восьмиклассникам.