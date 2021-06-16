В Удмуртии 27 выпускников получили 100 баллов на первом ЕГЭ

В республику поступили результаты аттестации по литературе, химии и географии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 27 выпускников школ получили 100 баллов на первых госэкзаменах. Стали известны результаты итоговой аттестации по литературе, химии и географии, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

По итогам ЕГЭ по географии максимальное количество баллов набрали по одному выпускнику из Ижевска, Камбарки, Завьяловского и Селтинского районов. Экзамен по литературе на 100 баллов написали 2 учащихся в Можге и Сарапуле и 7 – в Ижевске. Наивысшие оценки по химии получили 14 выпускников из Ижевска, Глазова, Сарапула, Каракулино и Малопургинского района.