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В Удмуртии 27 выпускников получили 100 баллов на первом ЕГЭ

08:30, 16 июня, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии 27 выпускников получили 100 баллов на первом ЕГЭ
08:30, 16 июня, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Минобрнауки\n#ЕГЭ\n#результаты\n#экзамен
Фото: пресс-служба Минобрнауки УР
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В республику поступили результаты аттестации по литературе, химии и географии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 27 выпускников школ получили 100 баллов на первых госэкзаменах. Стали известны результаты итоговой аттестации по литературе, химии и географии, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

По итогам ЕГЭ по географии максимальное количество баллов набрали по одному выпускнику из Ижевска, Камбарки, Завьяловского и Селтинского районов. Экзамен по литературе на 100 баллов написали 2 учащихся в Можге и Сарапуле и 7 – в Ижевске. Наивысшие оценки по химии получили 14 выпускников из Ижевска, Глазова, Сарапула, Каракулино и Малопургинского района.

08:30, 16 июня, 2021
Андрей Поносов
510
0
#Удмуртия\n#Минобрнауки\n#ЕГЭ\n#результаты\n#экзамен