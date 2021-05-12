Школьники и студенты из Удмуртии могут выиграть миллион рублей на саморазвитие

В России стартовал конкурс «Большая перемена».
Ижевск. Удмуртия. Школьники 5-10 классов и студенты СПО из Удмуртии смогут побороться за победу в конкурсе «Большая перемена». Лучших участников ждут гранты на саморазвитие и образование. Об этом сообщает Центр управления регионом Удмуртской Республики.
Первый этап конкурса пройдёт дистанционно. Участникам надо до 16 июня зарегистрироваться на сайте конкурса и выполнить тестовое задание. Затем у подростков появится возможность выбрать для себя одно из направлений:
- «Создавай будущее!» — для научных и инженерных проектов;
- «Меняй мир вокруг!» — для проектов «умных городов»;
- «Твори!» — для творческих личностей;
- «Познавай Россию!» — для туристических проектов;
- «Делай добро!» — для волонтеров и социальных предпринимателей;
- «Помни!» — для инициатив и практик, посвященных Победе в Великой Отечественной войне;
- «Сохраняй природу!» — для экопроектов;
- «Открывай новое!» — для образовательных решений;
- «Расскажи о главном!» — для будущих журналистов;
- «Будь здоров!» — для проектов медицины настоящего и будущего;
- «Предпринимай!» — для будущих бизнесменов;
- «Служи Отечеству!» — для будущих защитников Родины.
После выполнения задания по выбранному направлению состоится командное состязание. Участник сможет привлечь к выполнению наставника и единомышленников.
Очные полуфиналы пройдут в ноябре 2021 года. 300 десятиклассников и 150 студентов третьих курсов СПО получат по 1 млн рублей. 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов первых и вторых курсов — по 200 тыс. рублей.
Лучших среди школьников 5-7 классов отправят в путешествие по стране и в детский центр «Артек». Педагоги-наставники получат премии в 100 тыс. рублей и 150 тыс. рублей.