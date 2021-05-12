Школьники и студенты из Удмуртии могут выиграть миллион рублей на саморазвитие

В России стартовал конкурс «Большая перемена».

Ижевск. Удмуртия. Школьники 5-10 классов и студенты СПО из Удмуртии смогут побороться за победу в конкурсе «Большая перемена». Лучших участников ждут гранты на саморазвитие и образование. Об этом сообщает Центр управления регионом Удмуртской Республики.

Первый этап конкурса пройдёт дистанционно. Участникам надо до 16 июня зарегистрироваться на сайте конкурса и выполнить тестовое задание. Затем у подростков появится возможность выбрать для себя одно из направлений:

«Создавай будущее!» — для научных и инженерных проектов;

«Меняй мир вокруг!» — для проектов «умных городов»;

«Твори!» — для творческих личностей;

«Познавай Россию!» — для туристических проектов;

«Делай добро!» — для волонтеров и социальных предпринимателей;

«Помни!» — для инициатив и практик, посвященных Победе в Великой Отечественной войне;

«Сохраняй природу!» — для экопроектов;

«Открывай новое!» — для образовательных решений;

«Расскажи о главном!» — для будущих журналистов;

«Будь здоров!» — для проектов медицины настоящего и будущего;

«Предпринимай!» — для будущих бизнесменов;

«Служи Отечеству!» — для будущих защитников Родины.

После выполнения задания по выбранному направлению состоится командное состязание. Участник сможет привлечь к выполнению наставника и единомышленников.

Очные полуфиналы пройдут в ноябре 2021 года. 300 десятиклассников и 150 студентов третьих курсов СПО получат по 1 млн рублей. 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов первых и вторых курсов — по 200 тыс. рублей.

Лучших среди школьников 5-7 классов отправят в путешествие по стране и в детский центр «Артек». Педагоги-наставники получат премии в 100 тыс. рублей и 150 тыс. рублей.