Сроки строительства детского сада в Каракулино сдвинули до конца 2021 года

Районную администрацию обязали построить детсад ещё в 2015 году.

Каракулино. Удмуртия. Администрация Каракулинского района получила отсрочку исполнения решения суда о строительстве детского сада в райцентре. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского районного суда.

Прокурор района в 2011 году через суд потребовал от администрации района построить в Каракулино детский сад. Муниципалитет обязали сделать это до 1 января 2015 года. В последующем власти неоднократно получали отсрочку исполнения решения суда по уважительным причинам.

Последний раз срок был сдвинут до 1 января 2021 года. Администрация вновь заявила о предоставлении отсрочки до 31 декабря 2021 года.

Отмечается, что уже завершены проектно-изыскательные работы по будущему объекту, выделены средства из республиканского бюджета, объявлен конкурс по определению подрядчика. Строительство детского сада планируется завершить 31 августа 2021 года.

Суд счёл, что у администрации района есть все возможности выполнить работы в полном объёме и предоставил запрашиваемую отсрочку.