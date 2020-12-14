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В Ижевске утвердили график летнего закрытия детских садов

13:30, 14 декабря, 2020
Дарья Саушина
В Ижевске утвердили график летнего закрытия детских садов
13:30, 14 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#детские сады\n#Ижевск\n#общество\n#образование
Фото: vk.com (МАДОУ "Детский сад № 171" г. Ижевска)
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Документ опубликован на официальном сайте города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили график закрытия детских садов летом 2021 года. Приказ замглавы администрации города по соцполитике опубликован на сайте муниципалитета.
В Индустриальном районе в июне будут работать 27 дошкольных учреждений, в июле – 22. В Ленинском районе в июне будет принимать детей 21 сад, в июле – 17; в Октябрьском районе в июне и июле будут открыты по 21 детскому саду; в Первомайском районе в июне будет работать 21 сад, в июле – 17, в Устиновском – 22 в июне и 19 в июле.
Традиционно на время закрытия учреждений детей будут переводить в дежурные детские сады. Ознакомиться с графиком можно на сайте Ижевска.
13:30, 14 декабря, 2020
Дарья Саушина
175
0
#детские сады\n#Ижевск\n#общество\n#образование