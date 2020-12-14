В Ижевске утвердили график летнего закрытия детских садов

Документ опубликован на официальном сайте города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили график закрытия детских садов летом 2021 года. Приказ замглавы администрации города по соцполитике опубликован на сайте муниципалитета.

В Индустриальном районе в июне будут работать 27 дошкольных учреждений, в июле – 22. В Ленинском районе в июне будет принимать детей 21 сад, в июле – 17; в Октябрьском районе в июне и июле будут открыты по 21 детскому саду; в Первомайском районе в июне будет работать 21 сад, в июле – 17, в Устиновском – 22 в июне и 19 в июле.