В Ижевской сельхозакадемии сменился руководитель

Временно исполняющим обязанности ректора назначили Андрея Брацихина.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющим обязанности (ВРИО) ректора ижевской сельхозакадемии приказом Минсельхоза России назначен Андрей Брацихин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Нового руководителя членам учёного совета вуза представили глава региона Александр Бречалов и министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. Доктор технических наук, доцент Андрей Брацихин пришёл на смену профессору Александру Любимову, который руководил сельхозкой более 18 лет.

«Академия уверенно держит высокую планку с точки зрения качества образования и является отличным фундаментом для развития экономики в сфере сельского хозяйства. В этом, безусловно, огромная заслуга Александра Ивановича Любимова, который и сам окончил это учебное заведение, проработал здесь более 40 лет», — сказал Александр Бречалов.

По словам самого Любимова, он продолжит службу в академии — в ближайшие два года ему предстоит подготовить к выпуску в качестве научрука ещё двух докторантов и аспирантов.

Андрей Брацихин родом из казахстанского Павлодара. Окончил Северо-Кавказский федеральный университет по специальности «Машины и аппараты пищевых производств». Там же поступил в аспирантуру и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

«Я, в свою очередь, постараюсь в лучших традициях академии двигаться к поставленной цели в соответствии с теми задачами, которые перед нами поставлены правительством Удмуртии, Минсельхозом и, конечно, самым главным заказчиком – студентом», — сказал врио ректора академии в своём обращении к ученому совету.