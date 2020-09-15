Колледж из Удмуртии вошел в топ лучших в России

Рейтинг составил союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Ижевск. Удмуртия. Колледж из Удмуртии вошел в топ-100 лучших организаций среднего профессионального образования в России. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, речь идет о колледже государственной и муниципальной службы.

Рейтинг составил союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В список вошли организации, которые реализовали мероприятия и проекты движения «Молодые профессионалы» в 2019 году.

Колледж государственной и муниципальной службы уже 16 лет готовит специалистов в области правоохранительной деятельности, управления системами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций среднего звена.